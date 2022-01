Bach bereits am Samstag in China gelandet - erste Termine am Dienstag

Auf Bach warten vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele am 4. Februar noch einige Termine. Unter anderem tagt am 2. Februar die IOC-Exekutive, am 3. Februar findet die 139. Session des Ringeordens statt. Aufgrund der Pandemie wurde das Programm am vergangenen Freitag vom IOC kurzfristig verlegt bzw. verkürzt.