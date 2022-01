DOSB ohne Medaillenvorgabe nach Peking - Hoffnung auf die Top Drei

Für die Sorgen vieler Athleten und Betreuer vor einer Corona-Infektion im Vorfeld der Spiele äußerte er Verständnis. "Es ist schwieriger, in die Closed Loop zu kommen als dort virusfrei zu bleiben", sagte Schimmelpfennig: "Die Closed Loop wird von vielen Experten als 'The safest Place on Earth' bezeichnet."