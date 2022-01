Eishockey-Profi Müller zu Fahnenträger-Rolle: "Wäre eine Riesenehre"

Der Verteidiger von den Kölner Haien hatte 2018 in Pyeongchang die Silbermedaille mit der deutschen Nationalmannschaft geholt und hofft wieder auf einen ähnlichen Coup. "Ich denke, wir als Mannschaft haben das Ziel, was mitzubringen. Es ist genauso alles drin wie vor vier Jahren", so Müller: "Wir haben eine Menge Arbeit vor uns, und manchmal müssen die Sachen richtig fallen für uns, aber es ist alles möglich."