Erinnerung an „Achse des Bösen“: Xi lädt nach Olympia-Eröffnung zum Bankett

Die von CCTV veröffentlichte Gästeliste mit nur etwas mehr als 20 Repräsentanten von Olympia-Teilnehmerländern spiegelt die geopolitische Situation der Olympia-Gastgeber wider und weckt in Teilen Erinnerungen an die einst von den USA ausgerufene "Achse des Bösen". Erst kurz zuvor hatten schließlich auch Saudi-Arabiens Kronprinz Mohamed Bin Salman und Ägyptens nicht weniger umstrittener Staatspräsident Abd al-Fattah as-Sisi ihre Teilnahme an der Eröffnungsfeier bestätigt. Auch der Emir von Katar gehört zu Xis Gästen.