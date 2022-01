Große Geste im US-Eisschnelllauf: Brittany Bowe schenkt Erin Jackson Olympiastartplatz

Jackson (29) führt nach vier Siegen die 500-m-Weltcup-Wertung an und gehört zu den Goldfavoritinnen auf dieser Strecke in Peking. In 38,24 Sekunden hatte sie in Milwaukee Bowe (37,81) und Kimi Goetz (37,85) den Vortritt lassen müssen. Bowe holte über 500 m, ihre Weltrekordstrecke 1000 m und 1500 m Peking-Startplätze.