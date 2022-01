IOC-Präsident Bach trifft Chinas Staatschef Xi Jinping

Bach war am Samstag in Peking eingetroffen und hatte sich als Vorsichtsmaßnahme drei Tage in Isolation begeben. Auf Bach warten vor der Eröffnungsfeier der Spiele am 4. Februar noch einige Termine. Unter anderem tagt am 2. Februar die IOC-Exekutive, am 3. Februar findet die 139. Session des Ringeordens statt.