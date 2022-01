"Mein letzter Tanz": Snowboard-Superstar White für Peking nominiert

Whites Teilnahme galt zwar als wahrscheinlich, aber nicht als sicher. Ende Dezember litt er an COVID-19, in der teaminternen Rangliste belegte er nur den vierten und damit letzten Quotenplatz. Beim vorletzten Weltcup in Mammoth Mountain verpasste er das Finale, ehe er zuletzt als Dritter in Laax zu alter Form fand.