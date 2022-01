Biathlon: Franziska Preuß geht von Olympia-Einsatz aus

„Jetzt geht‘s endlich in eine positive Richtung, es geht aufwärts. Seit Mitte letzter Woche merke ich, dass es besser wird. Ich fühle mich stabil. Ich bin schon relativ optimistisch, dass ich im Flieger nach Peking sitze“, sagte die 27-Jährige am Donnerstag in einer DSV-Medienrunde. (DATEN: Der Kalender zum Biathlon-Weltcup)