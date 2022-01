Rodeln: Eitberger fehlt im Olympia-Team - Loch und Geisenberger dabei

"Wir hoffen, dass alle gesund bleiben", sagte BSD-Sportdirektor Thomas Schwab: "Die finale Nominierung ist am 11. Januar, und bis dahin stehen Dajana Eitberger, Chris Eißler und Robin Geueke/David Gamm in jedem Fall noch als Olympiaersatz zur Verfügung. Wir befinden uns leider noch mitten in der Pandemie, und das Risiko ist groß, dass sich noch jemand kurzfristig mit dem Coronavirus infiziert und ausfällt."