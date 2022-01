Snowboard-Superstar White kurz vor fünfter Olympiateilnahme

Vor einer Woche hatte White, dem in diesem Winter bislang die Topform fehlte, öffentlich bekannt gegeben, dass er bis vor Kurzem an einer Corona-Infektion litt. Die Erkrankung sei für ihn auch aus rein gesundheitlichen Gründen problematisch gewesen, berichtete White. "Ich hatte als Kind Asthma und bin herzkrank. Alles, was mit der Lunge und den Atemwegen zu tun hat, ist nicht so toll, und es war einfach wie eine anhaltende Erkältung", sagte er der Plattform Olympics.com.