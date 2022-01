Ullrich gegen diplomatischen Boykott der Winterspiele

"Der Politiker muss da sein und versuchen, die Dinge anzusprechen und klar zu sagen, was wir wollen", ergänzte Ullrich und sprach sich für eine deutsche Olympia-Bewerbung aus. "Wenn wir es besser machen wollen, dann sollten wir die Spiele nach Deutschland holen. Wir könnten in Deutschland hervorragende, nachhaltige Spiele ausrichten", sagte der Goldmedaillengewinner von Lake Placid 1980, der als Sportler und Trainer an elf Winterspielen teilgenommen hat.