UN-Bericht zur Menschenrechtslage in Xinjiang nicht vor Olympia

Der Bericht und der Besuch von Bachelet seien "getrennte" Themen. "Es gibt immer noch Diskussionen über einen möglichen Besuch in der ersten Hälfte dieses Jahres", sagte Colville: "Die Parameter dieses Besuchs sind noch in der Diskussion." Bislang habe die UN nicht den "sinnvollen und ungehinderten Zugang" zugesichert bekommen, den sie sich gewünscht hatte. Vor den Spielen werde der Besuch nicht stattfinden, so der Sprecher weiter.