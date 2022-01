Winterspiele 2050 trotz Klimawandel? Bach geht "davon aus"

Die kommenden Spiele in Peking (4. bis 20. Februar) gelten zumindest in punkto Nachhaltigkeit nicht als Musterbeispiel. Zahlreiche neue Sportstätten und Wettkampforte wurden geschaffen. "Das kann man nur bei einer entsprechenden Nachnutzung rechtfertigen", sagte Bach und führte aus: "Die ist in China mit der Heranführung von 300 Millionen Menschen an den Wintersport gegeben. Wenn davon nur ein Bruchteil übrigbleibt, haben sie schon eine hervorragende Auslastung, die über vieles andere hinausgehen wird, was man in Europa hat."