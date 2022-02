0,06 Punkte fehlen: Eistänzer Müller/Dieck verpassen Kürfinale

Große Enttäuschung für Katharina Müller und Tim Dieck: Die beiden Dortmunder Eistänzer haben bei den Olympischen Winterspielen in Peking das Kürfinale am Montag äußerst knapp verpasst. Am Ende fehlten den EM-Zwölften 0,06 Punkte zum erforderlichen 20. Platz, sie wurden 21. unter 23 Paaren.