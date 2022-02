Allein im Reisebus: Chaos-Tage für isolierten Geiger

Weil er zudem viel zu spät am Hotel abgeholt worden war, platzte dem sonst so besonnenen Geiger der Kragen. "Ich war ein bisschen aggro. Jetzt haben sie genug Druck von mir bekommen, vielleicht ändert sich da was", sagte er. Zeit wird es: Am Mittwoch geht es für Geiger erstmals um die Medaillen.