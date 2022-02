Behörden ermitteln: Olympia-Maskottchen als Kuchen und kopierte Puppen

Einem Süßwarengeschäft in der Stadt Shantou wurde ebenfalls untersagt, Köstlichkeiten in Form des Maskottchens und mit den olympischen Ringen zu verkaufen, hieß es in einer weiteren offiziellen Mitteilung: "Geistige Eigentumsrechte wie Patente und Urheberrechte an Bing Dwen Dwen gehören dem Organisationskomitee für die Olympischen Winterspiele in Peking." Staatlichen Medien zufolge wurden auch in anderen Teilen des Landes Bäckereien mit Verstößen gemeldet.