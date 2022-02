Beste deutsche Winter-Olympioniken: Geisenberger löst Pechstein ab

Rennrodlerin Natalie Geisenberger hat Claudia Pechstein als erfolgreichste deutsche Winter-Olympionikin abgelöst. Die Miesbacherin feierte am Donnerstag mit dem Triumph in der Teamstaffel ihren insgesamt sechsten Olympiasieg und zog damit an der Eisschnellläuferin aus Berlin vorbei, die bei Winterspielen fünfmal erfolgreich war.