Beste deutsche Winter-Olympioniken: Wendl/Arlt ziehen nach Gold gleich

Triumphiert die 34-Jährige wie schon 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang mit dem Team, setzt sie sich mit sechsmal Gold und einmal Bronze allein an die Spitze des Rankings. Wendl/Arlt würden die Berlinerin Pechstein im Falle eines Erfolgs mit dem Team ebenfalls überholen. Sie stünden dann wie Geisenberger bei insgesamt sechsmal Gold, allerdings haben sie keine weiteren Medaillen verbucht.