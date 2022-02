Bob-Dominator Friedrich peilt Cortina 2026 an: "Sind noch nicht müde"

Für eine Teilnahme könnte ein Umbau seines Vierer-Teams notwendig sein, in China schoben ihn Thorsten Margis (32), Candy Bauer (35) und Alexander Schüller (24) zum Sieg. Friedrich ließ das angesichts der überlegenen Startzeiten aber offen. "Wir schauen, wie es weitergeht", sagt er: "Wir haben ein gutes System, wir haben am Start immer noch alle in der Tasche. Wenn wir weiter so akribisch sind, können wir das in vier Jahren nochmal schaffen."