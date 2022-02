Borger sieht Medaillenspiegel nicht als Maß der Dinge

Es sei "krass" gewesen, so Borger, wie sehr das IOC sich bei den Spielen in Peking der chinesischen Staatsführung angedient habe: "Man hatte das befürchtet, aber es war erschreckend, je mehr dies eintrat. Die Berichterstattung in den westlichen Medien hat das Maß der Unterdrückung von Uiguren und von chinesischen Oppositionellen sehr deutlich gemacht. Dies waren nicht Olympische Spiele, wie wir Sportlerinnen und Sportler sie haben wollen."