Corona-Situation: DOSB-Arzt Wolfarth glaubt an "sehr sicheres System"

„Anders als während der Spiele in Tokio sind wir in Mitteleuropa derzeit in einer Hochinfektionsphase“, sagte der Mediziner am Samstag, dem ersten Wettkampftag: „Insgesamt wird sich das System daran beweisen müssen, wie wenige Übertragungen in der Blase zustande kommen.“ Im Moment gehe er von einem „sehr sicheren System“ aus.