Olympia: DOSB will neue Bewerbung "auf den Weg bringen"

Deshalb begrüßt der DOSB nach den Winterspielen 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang die Rückkehr nach Europa. "Wir freuen uns, dass die Olympischen Spiele jetzt vor einer Zäsur stehen und in den Alpenraum zurückkehren", sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig mit Blick auf Mailand-Cortina 2026: "Wir wünschen uns, dass sie dann ohne pandemische Einschränkungen wieder die Spiele sind, die wir lieben." Weikert, der von "funktionalen Spielen" in Peking mit "Kollateralschäden, was die Menschenrechtslage betrifft", sprach, ergänzte: "Die Zukunft von Olympischen Spielen sieht hoffnungsfroh aus, da sie jetzt in demokratische Länder vergeben worden sind."