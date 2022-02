Dürr vor Olympia-Slalom: „Ich hatte eine Planlosigkeit“

Warum es nach Jahren plötzlich klick machte, kann Dürr selbst nicht sagen. "Skifahren ist für mich ein Puzzle. Mehrere Teile müssen so zusammenpassen, dass man schnell fahren kann. Mein Material ist super und gibt mir die große Freiheit, meinen Schwung so zu setzen, wie ich das will", sagte die zweimalige WM-Dritte mit der Mannschaft: "Ich habe einen neuen Servicemann, mit dem ich gut zusammenarbeite. Im Sommer habe ich beim Konditionstraining etwas umgestellt."