Fackelträgerin Ilhamjan: "Eine große Ehre für mich"

Gemeinsam mit dem Nordischen Kombinierer Zhao Jiawen (21) hatte Ilhamjan, die auf Mandarin übersetzt Dinigeer Yilamujiang heißt und so offiziell vom IOC geführt wird, die Fackel am Freitag in eine gigantische Schneeflocke gesetzt. Lautstarke Kritik schloss sich an, von Medien, Menschenrechtlern und auch der US-Diplomatin Linda Thomas-Greenfield, deren Regierung in Washington von einem "Genozid" an der muslimischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang spricht.