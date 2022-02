Fitzek-Buch half Rodel-Olympiasieger Ludwig vor Finallauf

Vor dem entscheidenden Durchgang, in den der 35-Jährige am Sonntag als Führender gegangen war, habe er gemerkt, „dass die Anspannung doch noch einmal merklich größer wurde. Da gehen ja doch einige Gedanken durch den Kopf“, schilderte Ludwig. Daher habe er zum Buch gegriffen. „Ich habe das in dieser Saison ein wenig für mich entdeckt. Ich bin sonst nicht so die Leseratte“, erzählte der Oberhofer weiter.