Frenzel nach positivem Test: „Hoffen das Beste“

Eric Frenzel hat nach seinem positiven Coronatest die Hoffnung auf einen Start bei den Olympischen Spielen in Peking offenbar noch nicht aufgegeben. „Nicht der Start den ich mir hier in Peking erhofft habe. Covid positiv“, schrieb der Nordische Kombinierer kurz nach Bekanntwerden des Testergebnisses in den Sozialen Netzwerken, fügte aber auch an: „Dann hoffen wir jetzt mal das Beste, um hier recht bald wieder aus der Isolation freizukommen.“