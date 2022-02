Friedrich für Olympia-Vergabe an Länder statt Städte

Bob-Dominator Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat sich dafür ausgesprochen, bei der Vergabe von Olympischen Spielen über Stadtgrenzen hinauszudenken. "Man muss an alles rangehen. Zum Beispiel, Olympia an ein Land zu vergeben, nicht nur an eine Stadt", sagte der deutsche Fahnenträger von Peking der Bild am Sonntag.