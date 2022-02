Friedrich und Co. gelandet: Olympia-Mannschaft zurück in Deutschland

Frankfurt am Main (SID) - Mit Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich an Bord ist der letzte Teil der deutschen Olympia-Mannschaft aus Peking zurückgekehrt. Der Bob-Dominator gehörte zu den 160 Mitgliedern der deutschen Delegation, die am Montagnachmittag nach dem Ende der Winterspiele am Frankfurter Flughafen landete. Nach einem Foto auf dem Rollfeld wurden die Sportlerinnen und Sportler in einer Flughafen-Lounge von ihren Familien und Freunden begrüßt.