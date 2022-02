Gegenwind für Paris-Macher wegen Fackellauf-Gebühren

Wegen der geplanten Gebühren für die Berücksichtigung beim olympischen Fackellauf 2024 vor den Sommerspielen in Paris schlägt den Olympia-Organisatoren aus manchen Landesteilen Kritik entgegen. Gut zweieinhalb Jahre vor der Eröffnungsfeier (26. Juli) wollen mehrere der insgesamt 101 Departements in Frankreich den geforderten Preis von 150.000 Euro für die Aufnahme ihres Gebiets in den Streckenplan der prestigeträchtigen Staffel nicht bezahlen und würden in letzter Konsequenz auf das Spektakel verzichten.