Geiger mit durchwachsenem Training - Eisenbichler bester DSV-Adler

Im Einzelwettbewerb von der Normalschanze hatte Geiger, der schon am Mittwoch durchwachsen gesprungen war, mit Platz 15 enttäuscht. Mit dem deutschen Mixed-Team hatte er nach der Disqualifikation von Katharina Althaus nur den neunten Rang belegt. Die Einzel-Entscheidung von der Großschanze fällt am Samstag, am Montag steht zum Abschluss der Skisprung-Wettbewerbe die Team-Konkurrenz an.