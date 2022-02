Kombination: Shiffrin schnellste im Abfahrtstraining

Mikaela Shiffrin hat ihre Favoritenrolle für die Kombination unterstrichen. Die US-Amerikanerin war am Mittwoch die Schnellste im letzten Abfahrtstraining für den alpinen Zweikampf. Der Wettbewerb am Donnerstag (3.30/7.00 MEZ) ist Shiffrins letzte Chance auf eine Einzelmedaille bei Olympia in Peking.