Lochner führt im Vierer vor Friedrich - Hafer in Lauerstellung

Auf dem Bronzerang rangiert nach einem Viertel des Rennens im Yanqing Sliding Centre der Kanadier Justin Kripps (+0,25). Der dritte deutsche Starter Christoph Hafer (Bad Feilnbach) befindet sich vor dem zweiten Durchgang am Samstagvormittag (11.05 Uhr OZ/4.05 MEZ) auf Rang fünf zeitgleich mit dem Briten Brad Hall (beide +0,47) in Lauerstellung. Die Entscheidung fällt am Sonntag.