Menschenrechtler Schedler: Xis "ausgestreckter Mittelfinger" ans Ausland

Mit der Auswahl der Uigurin Dilnigar Ilhamjan als letzte Fackelträgerin bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking habe der chinesische Staatspräsident Xi Jinping „dem ausländischen Publikum einen ausgestreckten Mittelfinger gezeigt“. So wertete Hanno Schedler von der Gesellschaft für bedrohte Völker die Zeremonie am Freitagabend.