Nach Walijewa-Skandal: Bach offen für Mindestalter bei Olympia

Nach den besorgniserregenden Bildern der Eiskunstlauf-Kür der 15-jährigen Russin Kamila Walijewa zeigt sich Thomas Bach offen für eine Diskussion über ein Mindestalter bei Olympischen Spielen. "Wir haben angefangen, in der Exekutive darüber nachzudenken", sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) bei einer Pressekonferenz am Freitag in Peking.