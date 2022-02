Olympia-Debüt für Ex-Inline-Weltmeister Rijhnen

Der 31-Jährige aus Darmstadt hat im 5000-m-Rennen am Sonntag (9.30 Uhr MEZ), in dem auch der Erfurter Patrick Beckert startet, seinen ersten Einsatz. Zudem nimmt er am Massenstart-Rennen teil. "Es ist schwierig, sich realistisch einzuschätzen", sagte Rijhnen, der seine erste volle Eis-Saison absolviert: "Ich möchte ins Ziel kommen und sagen können, dass ich alles gegeben habe."