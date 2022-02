Olympia: Letzte Fackelläuferin befeuert Kritik

Über Yilamujiang, die in der Sprache ihrer ethnischen Minderheit Dilnigar Ilhamjan heißt, ist wenig bekannt. Der Ski-Weltverband FIS führt lediglich ihr Geburtsdatum auf, sie ist in Altay im uigurischen autonomen Gebiet Xinjiang geboren - dort, wo in den vergangenen Jahren mehr als eine Million Menschen in sogenannte Umerziehungslager gebracht wurden.