Paarläufer Seegert: „Tut weh, die Eisfläche zu sehen“

Wegen der Coronavirus-Infektion verpassten Seegert und seine Partnerin Minerva Hase die Teilnahme am olympischen Mannschafts-Wettbewerb, in dem das deutsche Team den neunten Platz belegte. Die Entscheidung im Paarlauf beginnt am 18. Februar mit dem Kurzprogramm, 24 Stunden später werden die Küren gelaufen.