Peking: Deutsche Sporthilfe schüttet über 700.000 Euro Olympia-Prämien aus

Für die Erfolge in Peking schüttet die Deutsche Sporthilfe über 700.000 Euro Olympia-Prämien aus. Das teilte die Stiftung am Sonntag mit. Eine Goldmedaille, von denen Deutschland in China zwölf gewann, wird mit 20.000 Euro honoriert. Nach den Spielen in Pyeongchang vor vier Jahren waren insgesamt mehr als 750.000 Euro ausgeschüttet worden.