Snowboarder Vockensperger und Vicktor verpassen Slopestyle-Finale

Die Snowboarder Leon Vockensperger und Noah Vicktor haben bei ihrem Olympia-Debüt die Finalläufe im Slopestyle verpasst. Bei der Premiere deutscher Athleten in der erst seit acht Jahren olympischen Disziplin landete Vicktor in der Qualifikation am Sonntag auf dem 16. Platz. Vockensperger belegte nach zwei Stürzen als 29. nur den vorletzten Rang.