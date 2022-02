Sportwetten: Rodler wieder eine Medaillenbank - Geiger Mitfavorit

Die deutschen Rodler gelten auch bei den Olympischen Winterspielen in Peking als deutsche Medaillenbank. Sportwettenanbieter bwin glaubt, dass Felix Loch und Co. in der chinesischen Metropole alle drei Einzel-Konkurrenzen gewinnen und dabei sogar zwei Doppelsiege feiern. Die Siegquote für Johannes Ludwig beträgt 3,40, für Natalie Geisenberger liegt sie bei 2,75. Klarste Favoriten sind für bwin die Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken (1,80).