Team D: Corona-Verdachtsfall bestätigt sich nicht

Der Corona-Verdachtsfall in der deutschen Olympia-Mannschaft hat sich nicht bestätigt. Wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Mittwoch mitteilte, wird das Team-Mitglied, das am Dienstag bei der Anreise positiv getestet wurde, nun als sogenannter "Close Contact" geführt. Dies ist das Resultat der beiden weiteren PCR-Tests am Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag.