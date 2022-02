Walijewa: IOC-Mitglied Oswald sieht keinen Zusammenhang zum russischen "Staatsdoping"

Europameisterin Walijewa hatte mit dem russischen Team in Peking Gold gewonnen, auch im Einzel zählt sie zu den Favoritinnen. Das Internationale Olympische Komitee kündigte aber bereits an, in Peking keine Siegerehrung durchzuführen, wenn Walijewa zu den Medaillengewinnerinnen zählt. Erst nach den Spielen werde der Fall abschließend behandelt. Bisher ist nur Walijewas A-Probe ausgewertet. Auch ihr Team soll durchleuchtet werden.