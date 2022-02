Weidle überzeugt im Abschlusstraining: "Gefühl stimmt"

Kira Weidle will ganz nach oben. Platz zwei in der Olympia-Abfahrt wie beim Abschlusstraining ist für sie kein Ziel. „Da war ja noch eine schneller“, sagte sie und lachte. Sicher ist: Die WM-Zweite geht als eine der Favoritinnen ins Rennen der Königsdisziplin am Dienstag (4.00 Uhr MEZ).