Weltverband ISU weist Manipulationsvorwürfe van der Poels zurück

"Sowohl Eismeister Mark Messer als auch die technischen Delegierten widersprechen allen Beschuldigungen und Spekulationen, dass das Eis so zubereitet wird, um Teams oder einzelne Sportler zu bevorteilen", hieß es in einer ISU-Mitteilung. Das Team um Messer folge der ISU-Satzung, die allen Teilnehmern gleiche und faire Bedingungen garantiere. "Das Feedback der teilnehmenden Mannschaften - inklusive Schweden - hat das volle Vertrauen in die Integrität des Eismeisters bestätigt."