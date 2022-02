Olympia, Rodeln: Wendl/Arlt vor Eggert/Benecken - "Eier"-Forderung wegen Kurve

Die Olympiasieger Wendl/Arlt (Berchtesgaden/Königssee) gewannen das Abschlusstraining am Dienstag und scheinen vor den nur zwei entscheidenden Durchgängen im Wettkampf am Mittwoch (ab 13.20 Uhr MEZ/20.20 OZ) rechtzeitig in Bestform gekommen zu sein. In fünf von sechs Trainingsläufern waren die Bayern schneller als die Weltmeister Eggert/Benecken (Ilsenburg/Suhl). (Daten: Der Zeitplan zu Olympia 2022)