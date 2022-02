Witt nimmt Walijewa in Schutz: „Lässt mein Sportlerherz weinen“

Die deutsche Eiskunstlauf-Legende Katarina Witt nimmt die unter Dopingverdacht stehende russische Olympiasiegerin Kamila Walijewa in Schutz und das Team der 15-Jährigen ins Visier. „Wenn überhaupt, gehören die verantwortlichen Erwachsenen für immer für den Sport gesperrt! Das was sie ihr vielleicht zugemutet haben, ist an Unmenschlichkeit nicht zu überbieten und lässt mein Sportlerherz weinen“, schrieb Witt am Donnerstag bei Facebook.