Basketballhalle für Paris 2024 wird getauscht

Zuvor hatten sich allerdings die Basketballstars der Equipe tricolore heftig gegen die Pläne gewehrt. "Decke zu niedrig, Halle nicht geeignet", twitterte Evan Fournier vom NBA-Klub New York Knicks. "Ich werde nicht in einer Halle spielen, in der ich mir beim Werfen den Kopf stoße. Also macht es keinen Sinn", schrieb Rudy Gobert (Utah Jazz).