DOSB-Appell: Sporthallen nicht primär als Flüchtlingsunterkünfte ausweisen

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat in einem Brief an die kommunalen Spitzenverbände appelliert, Sporthallen nicht primär als Flüchtlingsunterkünfte auszuweisen. Zur Begründung führte der DOSB am Freitag an, Sporthallen seien aus humanitären Gründen als mittel- oder langfristige Unterkünfte nicht geeignet. Dies hätten Erfahrungen aus der Flüchtlingsphase 2015 gezeigt.