Tokio-Film feiert in Cannes Weltpremiere

Der offizielle Film zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio ist für die Internationalen Filmfestspiele von Cannes ausgewählt worden. Der Streifen des japanischen Regisseurs Naomi Kawase feiert somit am 25. Mai in Südfrankreich seine Weltpremiere. Der Film wird neben dem fast 50 Jahre alten Dokumentarfilm „Visions of Eight“ zu den Spielen 1972 in München im Bereich „Cannes Classics“ gezeigt.