Mihambo wünscht sich Olympische Spiele "mit Herz"

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo richtet in der aktuellen Debatte über eine mögliche deutsche Olympia-Bewerbung den Blick über das Großereignis hinaus. Natürlich würde sie sich über Olympische Spiele in Deutschland freuen, sagte die Vize-Europameisterin beim Sport-Bild-Award in Hamburg, "wichtiger" sei es ihr aber, "dass die olympischen Werte, die dahinterstehen, in Deutschland gelebt werden".